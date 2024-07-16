Арест обвиняемого в растрате 18 миллионов ректора БФУ решили оспорить

В Калининграде защита ректора БФУ Александра Федорова обжаловала его арест

В Калининграде защита ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александра Федорова обжаловала его арест. Об этом РИА Новости рассказала его адвокат Анастасия Резникова.

Апелляцию на решение суда подали 15 июля. Дата рассмотрения пока не назначена.

10 июля суд арестовал ректора БФУ до 8 сентября. Он проходит обвиняемым по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По версии следствия, Федоров вместе с замом разработал незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили себе более 18 миллионов рублей.