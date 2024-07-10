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13:33, 10 июля 2024Силовые структуры

Ректора российского университета арестовали за растрату 18 миллионов рублей

В Калининграде суд арестовал ректора БФУ Федорова за растрату 18 млн рублей
Александр Федоров

Александр Федоров. Фото: Александр Федоров / ТАСС

В Калининграде суд арестовал ректора Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта (БФУ) Александра Федорова за растрату более 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Калининградского областного суда.

Федорова отправили под стражу на два месяца, то есть до 8 сентября. Он проходит обвиняемым по статье 160 («Присвоение или растрата») УК РФ.

По версии следствия, Федоров вместе с замом разработал незаконную схему денежных поощрений подчиненных. Благодаря этому с февраля 2022 по июнь 2024 года они присвоили себе более 18 миллионов рублей.

Ректора БФУ задержали 9 июля. Сначала сообщалось, что Федоров получил взятку в размере 600 тысяч рублей. Позднее следователи заявили, что Федорова и его заместителя Елену Мялкину заподозрили в присвоении 18 миллионов рублей. Мялкину также задержали.

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      Варвара Митина
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