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14:47, 9 июля 2024Силовые структуры

Заместителя ректора российского университета задержали за присвоение 18 миллионов рублей

СК: в Калиниграде задержан заместитель ректора БФУ за присвоение 18 млн рублей

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Заместителя ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину задержали за присвоение денег в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщилии в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, с февраля 2022 года по июнь 2024 года ректор БФУ Александр Федоров и его заместитель благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненным работникам присвоили свыше 18 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устарнавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее появилась информация о задержании Федорова.

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      Екатерина Кашурникова
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