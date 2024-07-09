Заместителя ректора российского университета задержали за присвоение 18 миллионов рублей

СК: в Калиниграде задержан заместитель ректора БФУ за присвоение 18 млн рублей

Заместителя ректора Балтийского федерального университета (БФУ) имени Иммануила Канта Елену Мялкину задержали за присвоение денег в особо крупном размере. Об этом «Ленте.ру» сообщилии в Следственном комитете России (СКР).

По данным ведомства, с февраля 2022 года по июнь 2024 года ректор БФУ Александр Федоров и его заместитель благодаря разработанной и реализованной ими незаконной схеме денежных поощрений подчиненным работникам присвоили свыше 18 миллионов рублей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Следователи устарнавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее появилась информация о задержании Федорова.