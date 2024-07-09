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14:51, 9 июля 2024Силовые структуры

Раскрыта фабула дела ректора Балтийского федерального университета

СК: ректор БФУ с замом использовал незаконную схему поощрений сотрудников
Начало событий в новости Заместителя ректора российского университета задержали за присвоение 18 миллионов рублей
Александр Федоров

Александр Федоров. Фото: Виталий Невар / РИА Новости

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина использовали незаконную схему денежных поощрений подчиненных для присвоения 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, они разработали и применяли схему в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года. Ректор издавал приказы о выплате сотрудникам доплат за интенсивный труд, а заместитель собирала с них полученные деньги и отдавала руководителю, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.

В результате этой схемы они присвоили 18 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Калининградской области.

О задержании ректора стало известно ранее 9 июля.

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      Любовь Ширижик
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