Раскрыта фабула дела ректора Балтийского федерального университета

СК: ректор БФУ с замом использовал незаконную схему поощрений сотрудников

Начало событий в новости Заместителя ректора российского университета задержали за присвоение 18 миллионов рублей

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина использовали незаконную схему денежных поощрений подчиненных для присвоения 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.

По данным ведомства, они разработали и применяли схему в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года. Ректор издавал приказы о выплате сотрудникам доплат за интенсивный труд, а заместитель собирала с них полученные деньги и отдавала руководителю, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.

В результате этой схемы они присвоили 18 миллионов рублей.

Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Калининградской области.

О задержании ректора стало известно ранее 9 июля.