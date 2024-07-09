Раскрыта фабула дела ректора Балтийского федерального университета

Ректор Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта Александр Федоров и его заместитель Елена Мялкина использовали незаконную схему денежных поощрений подчиненных для присвоения 18 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете (СК) России.
По данным ведомства, они разработали и применяли схему в период с февраля 2022-го по июнь 2024 года. Ректор издавал приказы о выплате сотрудникам доплат за интенсивный труд, а заместитель собирала с них полученные деньги и отдавала руководителю, уточнили «Ленте.ру» в прокуратуре региона.
В результате этой схемы они присвоили 18 миллионов рублей.
Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Калининградской области.
О задержании ректора стало известно ранее 9 июля.