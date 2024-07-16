Девять украинских беспилотников атаковали российский регион

Ростовский губернатор Голубев: ПВО за ночь уничтожила девять беспилотников ВСУ

В ночь на вторник, 16 июля, девять украинских беспилотников попытались атаковать Ростовскую область. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он уточнил, что все дроны были уничтожены силами противовоздушной обороны (ПВО). По данным главы области, в результате случившегося никто не пострадал. «Последствия на земле уточняются», — добавил он.

Ночью Вооруженные силы Украины (ВСУ) также атаковали завод в Курской области. На предприятие сбросили взрывное устройство, в результате чего в одном из цехов начался пожар.