ВСУ сбросили взрывное устройство на завод под Курском

Смирнов: ВСУ сбросили взрывное устройство на цех под Курском, произошел пожар

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали завод в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры, в результате чего загорелся один из цехов. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Чиновник уточнил, что никто из работников завода не пострадал.

Утром в понедельник, 15 июня, беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую область. Над регионом сбили три дрона.