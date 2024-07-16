ВСУ сбросили взрывное устройство на завод под Курском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали завод в Курской области. Об этом сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
Он рассказал, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры, в результате чего загорелся один из цехов. На место происшествия прибыли пожарные расчеты. Чиновник уточнил, что никто из работников завода не пострадал.
Утром в понедельник, 15 июня, беспилотники ВСУ попытались атаковать Курскую область. Над регионом сбили три дрона.