Борис Джонсон выложил фото с Трампом

Джонсон: Трамп находится в отличной форме после позорного покушения на его жизнь

Экс-премьер Британии Борис Джонсон в соцсети Х выложил фото с бывшим главой США Дональдом Трампом.

Политик не уточнил, где проходила встреча, однако известно, что республиканец находится на съезде республиканцев в Милуоки.

По словам Джонсона, Трамп находится «в отличной форме после позорного покушения на его жизнь». Чиновник заявил, что он и кандидат в президенты США обсудили Украину. Как рассказал британский политик, Трамп будет «сильным и решительным в поддержке этой страны и защите демократии».

Ранее сообщалось, что разведка США в последние недели получила от агентурного источника данные о том, что Иран якобы планировал устранить экс-президента страны Дональда Трампа.