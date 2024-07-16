Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:23, 16 июля 2024Мир

США получили данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

CNN: разведка США получила данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

Разведка США в последние недели получила от агентурного источника данные о том, что Иран якобы планировал устранить экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, осведомленных об этом вопросе.

В результате Секретная служба усилила меры безопасности вокруг Трампа в последние недели. Неясно, был ли об «иранской угрозе» предупрежден предвыборный штаб Трампа, где отказались комментировать детали безопасности экс-президента и перенаправили журналистов с соответствующими вопросами в Секретную службу США. При этом американская разведка не связывает действия подозреваемого в покушении Томаса Мэтью Круксса с Тегераном.

По словам источников телеканала, сотрудники Секретной службы неоднократно предупреждали команду Трампа о недопустимости проведения уличных митингов, которые представляют большую опасность, чем мероприятия, доступ на которые ведомство может лучше контролировать, но предупреждения носили «более общий характер». В какой-то момент избирательного цикла команда прекратила проводить спонтанные неофициальные мероприятия, на которых гости не были предварительно проверены Секретной службой, добавил собеседник телеканала.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события. Позже Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС. Что там произошло?

      Стрелявший в Трампа находился вне периметра охраны Секретной службы США

      В центре Москвы загорелся ресторан

      «Самая сексуальная бездомная» Австралии отдохнула в бикини у бассейна

      США получили данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

      Тренер сборной России по гребле на байдарках и каноэ погиб в ДТП

      Определена приоритетная версия крушения SSJ-100 в Подмосковье

      Сын Трампа высказался о возможном преемнике своего отца

      В МИД пообещали представить в ООН оценку кризиса на Украине

      Женщину похитили и хотели принести в жертву божеству смерти. Как ей удалось спастись и что это за культ?

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше