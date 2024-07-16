США получили данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

CNN: разведка США получила данные о якобы планах Ирана устранить Трампа

Разведка США в последние недели получила от агентурного источника данные о том, что Иран якобы планировал устранить экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько человек, осведомленных об этом вопросе.

В результате Секретная служба усилила меры безопасности вокруг Трампа в последние недели. Неясно, был ли об «иранской угрозе» предупрежден предвыборный штаб Трампа, где отказались комментировать детали безопасности экс-президента и перенаправили журналистов с соответствующими вопросами в Секретную службу США. При этом американская разведка не связывает действия подозреваемого в покушении Томаса Мэтью Круксса с Тегераном.

По словам источников телеканала, сотрудники Секретной службы неоднократно предупреждали команду Трампа о недопустимости проведения уличных митингов, которые представляют большую опасность, чем мероприятия, доступ на которые ведомство может лучше контролировать, но предупреждения носили «более общий характер». В какой-то момент избирательного цикла команда прекратила проводить спонтанные неофициальные мероприятия, на которых гости не были предварительно проверены Секретной службой, добавил собеседник телеканала.

13 июля на Трампа было совершено покушение во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Бывший американский лидер прервал речь, схватился за ухо и лег на пол. Его прикрыли агенты Секретной службы, а затем экстренно эвакуировали с места события. Позже Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение.