Трамп оценил влияние на него покушения

Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, [покушение] повлияло [на меня]», — рассказал политик.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что страны Запада все больше сомневаются в политической системе США после покушения на Трампа. В частности, по мнению европейских дипломатов, после президентских выборов американское общество может погрузиться во внутренний политический конфликт, который лишит Вашингтон влияния на международные дела.