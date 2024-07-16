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15:12, 16 июля 2024Мир

Трамп оценил влияние на него покушения

Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение

Фото: Mike Segar / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что покушение повлияло на его мировоззрение. Об этом сообщает телеканал ABC News.

«Мне не нравится думать об этом, но да, думаю, [покушение] повлияло [на меня]», — рассказал политик.

Ранее журнал Foreign Policy сообщал, что страны Запада все больше сомневаются в политической системе США после покушения на Трампа. В частности, по мнению европейских дипломатов, после президентских выборов американское общество может погрузиться во внутренний политический конфликт, который лишит Вашингтон влияния на международные дела.

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      Максим Габриелян
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