В США заявили о снижении доверия к Вашингтону после покушения на Трампа

Foreign Policy: страны Запада все больше сомневаются в политической системе США

Страны Запада все больше сомневаются в политической системе США после покушения на бывшего американского лидера Дональда Трампа. Об этом сообщает журнал Foreign Policy.

«После покушения на [экс-президента США Рональда] Рейгана союзники были более уверены в системе США (...) Тогда никто не сомневался в том, что эта система может функционировать дальше. Но теперь? Есть большие сомнения», — приводит издание слова одного из высокопоставленных дипломатов.

Дополнительно сообщается, что европейские политики опасаются того, что Соединенные Штаты не смогут далее выступать гарантом международной безопасности. По их мнению, после президентских выборов американское общество может погрузиться во внутренний политический конфликт, который лишит Вашингтон влияния на международные дела.

Ранее предложенный кандидатом от Республиканской партии Трампом вице-президент США Джей Дэвид Вэнс заявлял, что ему безразлична судьба Украины. Он также не раз предлагал начать мирные переговоры и завершить конфликт.