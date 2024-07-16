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17:27, 16 июля 2024Мир

Боррель признал разногласия по Украине внутри ЕС

Боррель: мнения стран ЕС по Украине начали расходиться

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Мнения стран Европейского союза (ЕС) по Украине начали все больше расходиться. Об этом заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью в интервью телеканалу TVE.

«Мы были очень едины перед лицом конфликта на Украине. Теперь начинают появляться несогласные — вы видели позицию Венгрии, но до настоящего момента мы были очень едины», — рассказал политик.

Боррель также раскритиковал визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Россию, назвав его «неуместным». При этом он усомнился в том, что его преемник на посту, уходящая в отставку премьер Эстонии Кая Каллас сможет урегулировать существующие противоречия.

Ранее Боррель заявил, что странам Евросоюза будет сложнее достигать соглашений после созыва нового, более разделенного, Европейского парламента (ЕП). По его словам, вопросы безопасности будут присутствовать в тематике обсуждений в следующем Европарламенте в гораздо большей степени из-за чего Европа должна объединиться.

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      Максим Габриелян
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