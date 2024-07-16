Боррель заявил о сложностях в достижении соглашений в ЕС

Боррель: ЕС будет сложнее достигать соглашений после созыва нового парламента

Государствам — членам Европейского союза (ЕС) будет сложнее достигать соглашений после созыва нового, более разделенного, Европейского парламента (ЕП). Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель, сообщает телеканал TVE.

«Достигать соглашений будет сложнее, но динамика будет та же. Большое беспокойство вызывает безопасность. Мы столкнулись с двумя войнами, в которых мы не участвуем, но которые сильно нас затрагивают», — рассказал дипломат, имея в виду ситуацию в секторе Газа и на Украине.

По его словам, вопросы безопасности будут присутствовать в тематике обсуждений в следующем Европарламенте в гораздо большей степени. В связи с этим он призвал Европу стать более единой.

Ранее стало известно, что евродепутаты переизбрали действующего председателя Роберту Метсолу на пост главы Европарламента. Отмечается, что срок ее полномочий продлился еще на 2,5 года.