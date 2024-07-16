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14:08, 16 июля 2024Мир

Председатель Европарламента смогла сохранить за собой пост

Reuters: Роберту Метсолу переизбрали председателем Европарламента на 2,5 года
Роберта Метсола

Роберта Метсола. Фото: Johanna Geron / Reuters

Депутаты Европарламента (ЕП) переизбрали действующего председателя Роберту Метсолу на пост главы законодательного европейского органа еще на 2,5 года. Об этом со ссылкой на трансляцию заседания ЕП сообщает Reuters.

Единственной соперницей Метсолы была депутат от левой коалиции ЕП Ирен Монтеро, известная своими высказываниями против «американской гегемонии в Европе и военной помощи Украине». В конечном итоге Монтеро получила 61 голос, в то время как за Метсолу проголосовали 562 человека.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс заявил, что результаты очередных выборов в Европарламент демонстрируют усталость европейцев от конфликта на Украине.

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      Виктория Кондратьева
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