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16:21, 10 июня 2024Мир

Итоги выборов в ЕС связали с усталостью Европы от Украины

Сакс: результаты выборов в ЕС демонстрируют усталость от конфликта на Украине

Фото: Christian Mang / Reuters

Результаты очередных выборов в Европарламент демонстрируют усталость европейцев от конфликта на Украине. Об этом заявил американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс в социальной сети X.

«Европейцы устали от войны. Они хотят, чтобы их лидеры сосредоточились на защите собственных границ, а не Украины. Премьер-министр Бельгии [Александер де Кроо] подал в отставку. [Премьер-министр Британии Риши] Сунак и [президент Франции Эммануэль] Макрон могут уйти в следующем месяце. [президент Украины Владимир] Зеленский остается только потому, что он отменил выборы. Плохие новости для [президента США Джо] Байдена», — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что партии правых популистов «наступают на пятки» ведущим политическим силам по итогам выборов в Европейский парламент. При этом Песков подчеркнул, что правые популистские силы набирают силу и в будущем будут укреплять свое влияние в институтах Европейского союза.

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      Виктория Кондратьева
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