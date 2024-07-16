Кандидат на пост главы Европарламента призвала не подчиняться США ради мира на Украине

Европа должна добиваться мира на Украине и не подчиняться национальным интересам США. С таким призывом выступила испанский евродепутат, бывший министр по вопросам равенства в правительстве Испании и кандидат на пост главы Европарламента (ЕП) Ирен Монтеро, ее цитирует РИА Новости.
«Европейские народы не могут подчиняться военным интересам США, работающие граждане в ЕС не должны оплачивать военную эскалацию», — сказала она, добавив, что в этом военном конфликте в первую очередь проигрывают народы Европы и Украины.
Ранее американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс заявил, что результаты очередных выборов в Европарламент демонстрируют усталость европейцев от конфликта на Украине.