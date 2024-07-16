Кандидат на пост главы Европарламента призвала не подчиняться США ради мира на Украине

Кандидат на пост главы ЕП Ирен Монтеро призвала добиваться мира на Украине

Европа должна добиваться мира на Украине и не подчиняться национальным интересам США. С таким призывом выступила испанский евродепутат, бывший министр по вопросам равенства в правительстве Испании и кандидат на пост главы Европарламента (ЕП) Ирен Монтеро, ее цитирует РИА Новости.

«Европейские народы не могут подчиняться военным интересам США, работающие граждане в ЕС не должны оплачивать военную эскалацию», — сказала она, добавив, что в этом военном конфликте в первую очередь проигрывают народы Европы и Украины.

Ранее американский предприниматель и миллиардер Дэвид Сакс заявил, что результаты очередных выборов в Европарламент демонстрируют усталость европейцев от конфликта на Украине.