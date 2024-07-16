Опровергнуты широко устоявшиеся взгляды на мозг

Journal of Physiology: каждое полушарие контролирует обе стороны тела

Ученые Университета штата Пенсильвания опровергли широко устоявшиеся взгляды, что каждое полушарие мозга контролирует противоположную часть тела. Результаты исследования, опубликованные в Journal of Physiology, могут изменить подходы к реабилитации пациентов, перенесших инсульт.

Гипотеза комплементарного доминирования, предложенная почти 30 лет назад, предполагает, что оба полушария мозга участвуют в управлении движениями обеих сторон тела. Анализ литературы, включая фундаментальные научные эксперименты и недавние клинические испытания, показал, что инсульт в одном полушарии мозга может влиять на обе стороны тела.

Инсульты происходят из-за прерывания притока крови к мозгу, а также из-за закупорки или разрыва кровеносного сосуда. Это может повредить части мозга, которые контролируют движение, и нарушить связь между мозгом и мышцами. Если у человека произошел обширный инсульт в двигательном центре с одной стороны мозга, у противоположной стороны тела обычно наблюдаются значительные проблемы с контролем движений, слабость или паралич.

Крупномасштабное клиническое исследование с 2018 по 2024 год показало, что около 50-70 процентов людей, перенесших инсульт, выживают, но многие из них страдают от долгосрочной инвалидности, которая затрагивает ипсилезиональные (на той же стороне, что и пострадавшее полушарие) области тела. Новые методы реабилитации, основанные на понимании комплементарного доминирования, могут значительно улучшить их качество жизни.

В пилотном исследовании 2020 года люди, перенесшие инсульт, участвовали в виртуальных играх, направленных на восстановление точности движений. После трех недель тренировок участники показали значительное улучшение в тестах на ловкость рук, и результаты сохранялись спустя шесть недель. Эти данные подтверждают эффективность новых методов реабилитации с учетом гипотезы комплементарного доминирования.