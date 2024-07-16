Домохозяек призвали сжигать лавровые листья в квартире

Сжигание лавровых листьев поможет улучшить качество воздуха в доме

Сжигание лавровых листьев поможет улучшить качество воздуха в квартире. Воспользоваться таким способом призвали домохозяек эксперты онлайн-издания «Белновости».

«Обладающий антибактериальными свойствами лавровый лист прекрасно дезинфицирует воздух и эффективно устраняет неприятные запахи», — рассказали специалисты. По их словам, подобным методом пользовались древние греки — они окуривали лавровым листом дома, чтобы предотвратить распространение болезней.

Ранее домохозяйкам назвали неожиданные предметы, которые вызывают засор канализации. Специалисты посоветовали не выбрасывать в унитаз туалетную бумагу, остатки пищи, чайную заварку и кофейную гущу. Лучше выбрасывать такие отходы в отдельную урну, отметили эксперты.