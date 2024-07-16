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17:26, 16 июля 2024Мир

Глава МИД Венгрии понадеялся на встречу с Лавровым

Глава МИД Венгрии Сийярто понадеялся на встречу с Лавровым в Нью-Йорке
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто понадеялся на встречу со своим российским коллегой Сергеем Лавровым на полях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке. Об этом он рассказал телеканалу M1.

«Сегодня я встречусь со своим коллегой Сергеем Лавровым», — рассказал дипломат.

Сийярто также добавил, что до этого провел переговоры по телефону с главой МИД КНР Ваном И.

Ранее Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, где будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совбеза. Предполагается, что 17 июля с участием главы МИД России также состоится обсуждение проблемы конфликта Израиля и Палестины.

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      Максим Габриелян
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