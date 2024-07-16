Глава МИД Венгрии призвал ООН выступить за урегулирование конфликта на Украине

Сийярто: ООН несет ответственность и должна выступить за мир на Украине

Организация Объединенных Наций (ООН) несет большую ответственность в конфликте на Украине. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, сообщает телеканал M1.

«У ООН очень большая ответственность, ООН надо, наконец, высказаться и сыграть свою роль. ООН не может спрятаться здесь в уютном нью-йоркском офисе, надо четко выступить за возобновление дипломатических каналов», — призвал он.

Глава венгерского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что ООН не является клубом единомышленников, а была создана для того, чтобы в случае войны дать площадку для установления мира и обеспечения диалога для сторон конфликта.

Он отметил, что организации пора активизироваться и попытаться усадить стороны за стол переговоров.

Ранее Сийярто выразил надежду на встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Он ожидает, что встретится с российским коллегой на полях Совета Безопасности (СБ) ООН в Нью-Йорке.