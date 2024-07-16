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13:58, 16 июля 2024Россия

Глава российского Генштаба Герасимов прибыл в зону СВО

Глава Генштаба Герасимов прибыл в зону проведения спецоперации

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов прибыл в зону проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщила пресс-служба Минобороны в Telegram.

Глава Генштаба посетил командный пункт группировки войск «Восток», где заслушал доклад о ходе боевых действий.

Герасимов отметил успехи группировки, в частности, освобождение населенного пункта Урожайное Донецкой народной республики и поставил подчиненным новые задачи.

Также в ходе визита в зону СВО начальник Генштаба вручил награды отличившимся военнослужащим и осмотрел роботизированные боевые комплексы, применяемые в штурмовых действиях.

Ранее глава Минобороны Андрей Белоусов созвонился с шефом Пентагона Ллойдов Остином. Телефонный разговор руководителей российского и американского военных ведомств стал вторым за три недели.

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      Алан Босиков
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