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21:30, 12 июля 2024Россия

Белоусов и шеф Пентагона созвонились во второй раз за три недели

Минобороны: переговоры с Пентагоном прошли по инициативе министра Белоусова
Ллойд Остин

Ллойд Остин. Фото: Bonnie Cash - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Министр обороны России Андрей Белоусов и шеф Пентагона Ллойд Остин созвонились во второй раз за три недели. Об их разговоре сообщили российское и американское ведомства.

Переговоры прошли по инициативе российской стороны. «Обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации», — говорится в сообщении Минобороны России.

В предыдущий раз Белоусов и Остин разговаривали 25 июня. Тогда обсуждалась ситуация на Украине. «Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ», — сообщала российская сторона.

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      Марина Совина
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