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03:29, 26 июня 2024Россия

Белоусов впервые поговорил по телефону с главой Пентагона. О чем министр обороны России предупредил Остина?

Минобороны: Белоусов и Остин по инициативе США обсудили ситуацию вокруг Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Андрей Белоусов

Андрей Белоусов. Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Шеф Пентагона Ллойд Остин поговорил по телефону с министром обороны России Андреем Белоусовым. Об этом во вторник, 25 июня, заявил в ходе брифинга пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер.

По его словам, стороны обсудили конфликт вокруг Украины, при этом Остин подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и России.

Остин также разговаривал сегодня по телефону с министром обороны России Андреем Белусовым. Во время разговора [американский] министр подчеркнул важность сохранения линий связи в условиях продолжающегося конфликта (...) на Украине

Патрик Райдерпресс-секретарь Пентагона

Райдер отметил, что до сегодняшнего дня последний разговор между главами оборонных ведомств РФ и Соединенных Штатов состоялся в марте 2023 года, тогда министром обороны России еще был Сергей Шойгу.

Он уточнил, что разговор Остина и Белоусова прошел по инициативе американской стороны, однако повод для звонка не назвал.

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Белоусов указал Остину на опасность эскалации

Позже Минобороны России подтвердило информацию о телефонном разговоре Белоусова и Остина, а также раскрыло его подробности.

По данным ведомства, российский и американский министры обороны «обменялись взглядами о ситуации вокруг Украины».

Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ

Минобороны России

Также главы МО РФ и Пентагона обсудили и другие вопросы, но какие именно — в пресс-службе не уточнили.

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Ранее Россия обвинила США в обстреле Севастополя

23 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

Из-за атаки посла США в Москве Линн Трейси вызвали в МИД России, ей был сделан демарш. В российском дипведомстве Вашингтон обвинили в открытой гибридной войне против РФ. Там подчеркнули, что именно США передали Украине использованные для организации теракта ракеты ATACMS с кассетными боеприпасами.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пообещал, что США гарантированно придется ответить за ракетный удар.

Разумеется, непосредственная вовлеченность США в боевые действия, в результате которых погибают мирные россияне, не может не иметь последствий. Каких именно — время покажет

Дмитрий Песковофициальный представитель Кремля

При этом анонимный представитель оборонного ведомства США подтвердил, что страна осведомлена об атаке Украины на Севастополь ракетами ATACMS.

25 июня пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что власти США поговорят с представителями украинской стороны после атаки на Севастополь.

На следующий день в Пентагоне заявили, что пляж в Севастополе не был целью ракетного удара со стороны ВСУ.

По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц

Патрик Райдерпресс-секретарь Пентагона

В ведомстве подчеркнули, что Украина сама решает, куда наносить удары.

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      Марина Совина
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