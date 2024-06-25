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23:46, 25 июня 2024Мир

В Пентагоне прокомментировали удар ВСУ по Севастополю

Пентагон: пляж в Севастополе не был целью ракетного удара ВСУ

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Пляж в Севастополе не был целью ракетного удара со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявили в Пентагоне. Об этом сообщило РИА Новости.

«По нашим оценкам, российская зенитная ракета перехватила украинскую ракету, которая летела к военной цели в Крыму, и на пляже упали осколки от перехвата, поранившие гражданских лиц», — сказал представитель военного ведомства США.

В ведомстве подчеркнули, что Украина сама решает, куда наносить удары.

23 июня ВСУ выпустили по Севастополю пять ракет ATACMS, одна из которых взорвалась над пляжем Учкуевка, когда там находилось множество отдыхающих. По официальным данным, пострадали 153 человека. Четверых, в том числе двоих детей, спасти не удалось.

Минобороны обвинило в атаке США и пообещало ответ. 24 июня в Крыму был объявлен днем траура. В Севастополе отменили все культурные, спортивные и массовые мероприятия.

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      Евгений Силаев
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