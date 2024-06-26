Раскрыты подробности телефонного разговора глав Пентагона и Минобороны России

МО: Белоусов указал Остину на опасность эскалации из-за поставок оружия Украине

Глава Минобороны России Андрей Белоусов и министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора, который инициировала американская сторона, обменялись мнениями по ситуации на Украине. Подробности раскрыли в пресс-службе Минобороны.

«Белоусов указал на опасность дальнейшей эскалации обстановки в связи с продолжающимися поставками американских вооружений для ВСУ (Вооруженных сил Украины — прим. «Ленты.ру»)», — сообщили в российском оборонном ведомстве.

Главы МО РФ и Пентагона обсудили и другие вопросы, но какие именно — в пресс-службе не уточнили. Как рассказал пресс-секретарь военного ведомства США Патрик Райдер, в ходе беседы Остин подчеркнул важность сохранения коммуникаций между военными США и России.