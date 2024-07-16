Иностранный турист сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

МЧС: турист из Белоруссии сорвался со скалы в Кабардино-Балкарии и не выжил

В Кабардино-Балкарии иностранный турист сорвался со скалы и не выжил. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

15 июля группа из 14 путешественников из Белоруссии совершала восхождение в ущелье Ирик-Чат. Отмечается, что они не регистрировали в МЧС свой поход на Кавказе.

Около 19:20 туристы обратились за помощью: мужчина 1990 года рождения сорвался со скалы и получил травмы. На место выдвинулись шестеро спасателей, но к моменту прибытия специалистов на место происшествия пострадавший уже был без признаков жизни.

На Тенерифе 19-летний турист пропал без вести и был найден бездыханным месяц спустя. В последнем звонке другу он сообщил, что заблудился и страдал от сильного обезвоживания, а его телефон почти полностью разрядился.