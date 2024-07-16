Лебедев: ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожье

Военнослужащие ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости.

«Всего за ночь разрушено 12 домов, где бандеровцы устроили пункты временной дислокации без позволения владельцев», — рассказал подпольщик.

По его словам, ни один мирный житель при уничтожении пунктов дислокации ВСУ не пострадал.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены эвакуировать чиновников из двух районов Запорожской области. Лебедев уточнил, что распоряжение готовиться к эвакуации поступило украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах. По его словам, им приказали «собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах».

