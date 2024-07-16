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08:58, 16 июля 2024Бывший СССР

Лебедев сообщил об уничтожении 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожской области

Лебедев: ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации ВСУ в Запорожье

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Военнослужащие ВС России уничтожили 12 пунктов дислокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Запорожской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев РИА Новости.

«Всего за ночь разрушено 12 домов, где бандеровцы устроили пункты временной дислокации без позволения владельцев», — рассказал подпольщик.

По его словам, ни один мирный житель при уничтожении пунктов дислокации ВСУ не пострадал.

Ранее стало известно, что власти Украины намерены эвакуировать чиновников из двух районов Запорожской области. Лебедев уточнил, что распоряжение готовиться к эвакуации поступило украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах. По его словам, им приказали «собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах».

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