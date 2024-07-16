Власти Украины намерены эвакуировать чиновников из двух районов Запорожской области. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости
Он уточнил, что распоряжение готовиться к эвакуации поступило украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах. По его словам, им приказали «собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах». Лебедев также отметил, что по населенным пунктам этих районов «катаются похитители детей», пытаясь вынудить родителей отдать им несовершеннолетних якобы для эвакуации.
Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что наиболее напряженная ситуация для ВСУ сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.