Подполье: украинские чиновники из 2 районов Запорожской области ждут эвакуации

Власти Украины намерены эвакуировать чиновников из двух районов Запорожской области. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости

Он уточнил, что распоряжение готовиться к эвакуации поступило украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах. По его словам, им приказали «собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах». Лебедев также отметил, что по населенным пунктам этих районов «катаются похитители детей», пытаясь вынудить родителей отдать им несовершеннолетних якобы для эвакуации.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что наиболее напряженная ситуация для ВСУ сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.