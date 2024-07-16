Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:30, 16 июля 2024Бывший СССР

Стало известно о намерении украинских чиновников эвакуироваться из Запорожской области

Подполье: украинские чиновники из 2 районов Запорожской области ждут эвакуации

Фото: Alina Smutko / Reuters

Власти Украины намерены эвакуировать чиновников из двух районов Запорожской области. Об этом со ссылкой на коллег сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости

Он уточнил, что распоряжение готовиться к эвакуации поступило украинским чиновникам в Гуляйпольском и Ореховском районах. По его словам, им приказали «собрать семьи, уничтожить документы и сидеть на чемоданах». Лебедев также отметил, что по населенным пунктам этих районов «катаются похитители детей», пытаясь вынудить родителей отдать им несовершеннолетних якобы для эвакуации.

Ранее в Генштабе Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщили, что наиболее напряженная ситуация для ВСУ сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Бывшего поставщика формы для Росгвардии отправили в СИЗО. В чем его обвиняют?

      Молодой мужчина с последней стадией рака легких рассказал о первых симптомах болезни

      Иностранный турист сорвался со скалы на Кавказе и не выжил

      Российские банки предупредили о неготовности к электронным повесткам

      В петербургской квартире нашли сожителей с простреленными головами

      Сестра Ким Чен Ына пригрозила Южной Корее последствиями по одной причине

      Член делегации Северной Кореи приехал в Москву и пропал

      Один человек получил ранение при атаке ВСУ на российский регион

      Губернатор привел подробности уничтожения беспилотника над российским регионом

      Вице-президент Трампа объяснил свою прошлую критику в его адрес

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше