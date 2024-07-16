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04:08, 16 июля 2024Бывший СССР

В ВСУ заявили о напряженной ситуации на покровском направлении

Генштаб ВСУ сообщил о напряженной ситуации на покровском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Наиболее напряженная ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложилась на покровском направлении на подконтрольной Киеву территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил Генеральный штаб украинской армии в Telegram.

«Наши защитники принимают меры для стабилизации обстановки и недопущения продвижения противника вглубь украинской территории», — говорится в сообщении. Уточняется, что к настоящему моменту произошло 110 боевых столкновений.

Ранее журналист Кристоф Ваннер в эфире немецкого телеканала Welt заявил, что ВСУ находятся в трудном положении на донецком направлении. По его словам, также особенно напряженная ситуация для украинских военных сложилась на торецком направлении.

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      Марина Совина
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