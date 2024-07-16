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13:26, 16 июля 2024Путешествия

Лесной пожар вспыхнул рядом с отелем в Крыму и попал на видео

Лесной пожар вспыхнул рядом с отелем «Ялта-Интурист» в Крыму

Рядом с отелем «Ялта-Интурист» в Крыму вспыхнул лесной пожар. Он попал на видео, которым поделилась глава местной администрации Янина Павленко в Telegram-канале.

На записи видно, что растительность горит совсем рядом с пляжем, переполненным туристами. «Службы на месте. Задача как можно быстрее локализовать», — отметила Павленко.

По ее словам, температура воздуха в Ялте достигает 40 градусов на солнце. Позже она сообщила, что огонь удалось локализовать, площадь возгорания составила 1,5 тысячи квадратных метров.

«Причина устанавливается, вероятнее всего — неосторожное обращение с огнем», — добавила Павленко.

Ранее в Сочи объявили штормовое предупреждение из-за сильной жары. 16, 17 и 18 июля воздух в городе будет прогреваться до 36-37 градусов Цельсия.

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      Мария Борисова
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