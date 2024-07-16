Литовцы выступили против строительства полигонов на границе с Россией

Жители приграничных районов Литвы выступили против полигонов на границе с РФ

Жители приграничных районов Литвы выступили против строительства военных полигонов на границе с Россией. Об этом сообщает Kauno diena.

Как сообщается, жители Таурагского и Шилальского районов выступили против создания полигонов для учений батальонного уровня. Представители министерства обороны Литвы на встрече не смогли убедить литовцев в безопасности строительства.

«"Вся Литва превратится в полигоны", "Вы очень хотите войны, вы подстрекаете общество", "Они строят полигоны, чтобы втянуть Литву в войну", — эти и подобные крики жителей сопровождали представителей центрального правительства», — отмечает издание. Недовольство жителей также вызвал выбор территории рядом с Паграмантским региональным парком.

Ранее Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте назвала укрепление границы приоритетом для Вильнюса.