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11:17, 16 июля 2024Бывший СССР

Литовцы выступили против строительства полигонов на границе с Россией

Жители приграничных районов Литвы выступили против полигонов на границе с РФ

Фото: Mindaugas Kulbis / AP

Жители приграничных районов Литвы выступили против строительства военных полигонов на границе с Россией. Об этом сообщает Kauno diena.

Как сообщается, жители Таурагского и Шилальского районов выступили против создания полигонов для учений батальонного уровня. Представители министерства обороны Литвы на встрече не смогли убедить литовцев в безопасности строительства.

«"Вся Литва превратится в полигоны", "Вы очень хотите войны, вы подстрекаете общество", "Они строят полигоны, чтобы втянуть Литву в войну", — эти и подобные крики жителей сопровождали представителей центрального правительства», — отмечает издание. Недовольство жителей также вызвал выбор территории рядом с Паграмантским региональным парком.

Ранее Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией. Министр внутренних дел страны Агне Билотайте назвала укрепление границы приоритетом для Вильнюса.

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      Юрий Леонов
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