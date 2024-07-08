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11:34, 8 июля 2024Бывший СССР

Литва попросила средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией

Власти Литвы попросили средства у Еврокомиссии на укрепление границы с Россией

Власти Литвы попросили финансовые средства у Еврокомиссии (ЕК) на укрепление границы с Россией. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД страны.

Глава министерства Агне Билотайте назвала укрепление границы с Россией приоритетом для Литвы. По ее словам, большая часть инфраструктуры для наблюдения за приграничной территорией нуждается в модернизации. «Затраты на это составят 16 миллионов евро», — уточнила она.

Литовская сторона намерена получить от ЕК 13,7 миллиона евро. Кроме того, 65 миллионов евро понадобится на обновление систем пограничного контроля на период до 2030 года. Билотайте отметила, что Литва рассчитывает на помощь ЕК в этом вопросе.

Ранее Польша и Прибалтика захотели защититься от России, создав на своих границах с РФ и Белоруссией непреодолимый барьер по единому образцу. По информации издания Lidovky, страны преподносят проект как общеевропейский и планируют привлечь Евросоюз к финансированию.

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      Кристина Есикова
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