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13:53, 16 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко прокомментировал отвод войск от границы Украины

Лукашенко: деэскалация на границе с Украиной — итог переговоров военных

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

Деэскалация ситуации на границе Белоруссии с Украиной — итог переговоров военных двух стран. Отвод войск от украинского кордона прокомментировал президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает ТАСС.

«В данном конфликте всю роль выполнили военные. Мы дипломатов не привлекали. Но работали мы дипломатическим языком. Добились успехов», — заявил белорусский лидер.

Он добавил, что деэскалации удалось достичь, поскольку война не нужна ни Киеву, ни Минску.

Ранее власти Белоруссии заявили об отводе войск от границы с Украиной. По словам министра обороны страны Виктора Хренина, напряжение на южном операционном направлении спало, поэтому было решено вернуть войска в пункты постоянной дислокации.

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      Глеб Палехов
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