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08:35, 16 июля 2024Россия

Мать не вернувшегося с СВО бойца отдала миллионы рублей его сослуживцам

В Сибири мать бойца СВО отдала два миллиона рублей его сослуживцам на амуницию

В Новосибирской области мать не вернувшегося со специальной военной операции (СВО) бойца отдала миллионы рублей его сослуживцам. Об этом сообщает портал «Сибкрай» со ссылкой на региональное отделение Народного фронта.

Бойца не стало в апреле. В память о сыне россиянка пожертвовала два миллиона рублей на закупку амуниции для других бойцов. Также она попросила отослать обратно в зону СВО бронежилет, который ей привезли вместе с телом солдата. «Должен еще послужить, пусть будет для вас удачным», — написала она в приложенной к бронежилету записке.

В Народном фронте сообщили, что на переданные матерью бойца деньги были закуплены средства радиоэлектронной борьбы, дроны и рации на два подразделения. В одном из них служил сын женщины. В ближайшее время груз будет доставлен на передовую.

Ранее в Башкирии мать и отец другого бойца СВО дошли до суда из-за выплат за не вернувшегося из зоны боевых действий военнослужащего. Мать бойца добилась того, что суд лишил мужчину денег. Она смогла доказать, что тот не принимал участия в воспитании ребенка и не жил в России.

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      Алан Босиков
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