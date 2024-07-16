Миллионы жителей юга России остались без света из-за сбоя на АЭС. Что там произошло?

На юге РФ ограничено электроснабжение из-за сбоя на Ростовской АЭС

Несколько миллионов россиян на юге страны остались без света. Причиной послужил сбой в работе генерирующего оборудования на Ростовской атомной электростанции (АЭС), которая питает весь Южный федеральный округ.

Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и в некоторых других населенных пунктах. На некоторое время из-за этого в Краснодаре не работали светофоры, было приостановлено движение трамваев и троллейбусов.

Помимо этого неполадки на Ростовской АЭС отразились на жителях Пятигорска Ставропольского края, сообщил глава города Дмитрий Ворошилов. Там также ввели ограничения потребления электроэнергии. При этом воды тоже нет, поскольку насосы работают от электричества.

Нет света. Пойду посмотрю, как идут работы по благоустройству центра города Дмитрий Ворошилов глава Пятигорска

Без света остались и 115 тысяч человек в Бурятии из-за аварии на Гусиноозерской ГРЭС. Там отключился один из трех энергоблоков. По словам главы республики Алексея Цыденова, это произошло из-за свища в котле. После аварийного отключения пользователей начали подключать к электричеству по резервной схеме.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

«Росатом» сообщил о неполадках на Ростовской АЭС

О проблемах на Ростовской атомной электростанции рассказали в «Росатоме». Там пояснили, что один из энергоблоков АЭС автоматически отключился от сети из-за неполадок на турбогенераторе. При этом система среагировала в соответствии с проектными алгоритмами.

В государственной корпорации по атомной энергии добавили, что установят и устранят причины срабатывания электрической защиты генератора. После этого отключенный энергоблок подготовят к включению в сеть. При этом какие-либо сроки ремонтных работ в «Росатоме» не назвали.

Радиационный фон на атомной станции и в районе ее расположения не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации, и не превышает естественных фоновых значений пресс-служба «Росатома»

Также в «Росатоме» рассказали о работе остальных энергоблоков. Так, энергоблоки №2 и 4 продолжают функционировать в штатном режиме на мощности 1700 мегаватт. В свою очередь энергоблок №3 находится на плановом ремонте с 22 июня текущего года. Таким образом, сейчас на Ростовской АЭС работает лишь половина энергоблоков — два из четырех.

Ростовская АЭС — крупнейшее предприятие энергетики на юге страны. Она обеспечивает электроэнергией порядка 75 процентов производств в Ростовской области. Электроэнергия от нее также поступает в Южный и Северо-Кавказский федеральные округа. В общей сложности электроэнергию от Ростовской АЭС получает более 26 миллионов человек.

Фото: Сергей Пивоваров / РИА Новости

В Крыму ввели веерные отключения электроэнергии

16 июля Минэнерго сообщило, что на юге России из-за повышенных нагрузок на энергосистему ввели временные ограничения, потребление энергии снизили на 1,5 гигаватта. На такой шаг ведомство пошло для того, чтобы сохранить устойчивость энергосистемы. В Минэнерго заверили, что процесс восстановительных работ находится на особом контроле.

Тем временем, чтобы облегчить ситуацию в Краснодарском крае, пишет Mash, в Крыму и Севастополе ввели веерные отключения электроэнергии. Электричество будет подаваться и отключаться по графику: два через два часа.

В свою очередь компания «Крымэнерго» объяснила временные меры аномальным температурным режимом на полуострове и необходимостью сохранить целостность энергосистемы. «Возможны кратковременные перебои в поставках электроэнергии в ряде населенных пунктов», — предупредили в организации.

Ранее «Крымэнерго» предупредила о временных отключениях линий электроснабжения с целью минимизации перегрузки сетевого оборудования в Ялте, Алуште, Феодосии, Керчи, Судаке и нескольких десятках других крупных населенных пунктов. Кроме того, об отключениях в Севастополе сообщила компания «Севастопольэнерго». Губернатор города Михаил Развожаев заявил, что Севастополь получает дополнительную энергию с материка через энергомост.