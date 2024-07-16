Минск уличил Запад в отсутствии креативности

Головченко: Запад не отличается креативностью и давит на страны по одним лекалам

Запад давит на Белоруссию и другие страны по одним и тем же лекалам. Об этом заявил премьер-министр Белоруссии Роман Головченко, передает БелТА.

«Коллективный Запад не отличается особой креативностью и изобретательностью, действует по одним и тем же лекалам», — отметил представитель Минска.

По его словам, сначала Запад собирает за рубежом «карманную группу людей» и через инструменты мягкой силы навязывает «чуждые ценности». Далее, рассказал Головченко, создается организация, занимающаяся подрывной деятельностью внутри общества. Также Запад противодействует созданию национальной промышленности и приобретению собственных технологических компетенций, добавил премьер Белоруссии.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял о неспособности Запада обеспечить глобальную безопасность. Глава государства выразил мнение, что на Западе отсутствуют лидеры, которые могли бы самостоятельно принимать ответственные решения. В связи с этим, уточнил он, данную задачу должны взять на себя страны глобального большинства.