Лукашенко заявил о неспособности Запада обеспечить глобальную безопасность

Лукашенко: Запад не может обеспечить подлинную глобальную безопасность

Запад оказался неспособным выстроить глобальную систему безопасности, поэтому эту задачу должны взять на себя страны глобального большинства. Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

По его словам, на Западе нет лидеров, способных самостоятельно принимать ответственные решения.

Он также заявил, что Белоруссия готова работать рука об руку с новым представительством Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и постарается адаптировать для партнеров свои инициативы в сфере безопасности.