Лукашенко оценил вступление Белоруссии в ШОС

Лукашенко назвал вступление Минска в ШОС подарком народу Белоруссии

Вступление Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в юбилей освобождения Белоруссии от нацистов — это подарок белорусскому народу. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

Лукашенко отметил символизм того, что принятие республики в состав ШОС произошло в год, когда отмечается 80-летие освобождения Белоруссии от немецкой оккупации. «Это прекрасный подарок белорусскому народу», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также выразил благодарность казахстанской стороне за успешное председательство в организации в период вступления Минска в ШОС.

Ранее Белоруссия официально вошла в состав ШОС. Минск стал десятым участником организации.