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10:00, 4 июля 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил вступление Белоруссии в ШОС

Лукашенко назвал вступление Минска в ШОС подарком народу Белоруссии
СюжетЛукашенко заявил:

Фото: Turar Kazangapov / Reuters

Вступление Минска в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) в юбилей освобождения Белоруссии от нацистов — это подарок белорусскому народу. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает БелТа.

Лукашенко отметил символизм того, что принятие республики в состав ШОС произошло в год, когда отмечается 80-летие освобождения Белоруссии от немецкой оккупации. «Это прекрасный подарок белорусскому народу», — заявил белорусский лидер.

Лукашенко также выразил благодарность казахстанской стороне за успешное председательство в организации в период вступления Минска в ШОС.

Ранее Белоруссия официально вошла в состав ШОС. Минск стал десятым участником организации.

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      Глеб Палехов
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