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20:41, 16 июля 2024Экономика

Мировые поставки СПГ сократились впервые с пандемии

МЭА: мировые поставки СПГ во II квартале снизились впервые с локдауна 2020 года
СюжетПоставки нефти и газа в Европу:

Фото: Issei Kato / Reuters

Во втором квартале 2024 года мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) сократились. Об этом со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа сообщает РИА Новости.

В первом полугодии 2024 года глобальное предложение СПГ увеличилось незначительно, на 2 процента (примерно 6 миллиардов кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако весь этот рост пришелся на первый квартал, когда поставки подскочили на 4,5 процента (6,5 миллиарда кубометров).

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Во втором же квартале поставки СПГ снизились на 0,5 процента, или на 0,5 миллиарда кубометров в годовом выражении. Сокращение произошло впервые после локдауна 2020 года, вызванного пандемией COVID-19, отмечается в докладе. Тогда глобальный спрос на СПГ резко упал, и произошел массовый отказ от поставок.

Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года Россия стала поставлять больше газа в Европу. По данным МЭА, страны Европы сократили импорт СПГ на 17 миллиардов кубометров (минус 19 процентов год к году), в то время как Россия увеличила поставки на 2 миллиарда (плюс 9 процентов). При этом более 85 процентов экспорта из России пришлось на Бельгию, Францию и Испанию.

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