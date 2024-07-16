Мировые поставки СПГ сократились впервые с пандемии

МЭА: мировые поставки СПГ во II квартале снизились впервые с локдауна 2020 года

Во втором квартале 2024 года мировые поставки сжиженного природного газа (СПГ) сократились. Об этом со ссылкой на доклад Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа сообщает РИА Новости.

В первом полугодии 2024 года глобальное предложение СПГ увеличилось незначительно, на 2 процента (примерно 6 миллиардов кубометров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако весь этот рост пришелся на первый квартал, когда поставки подскочили на 4,5 процента (6,5 миллиарда кубометров).

Во втором же квартале поставки СПГ снизились на 0,5 процента, или на 0,5 миллиарда кубометров в годовом выражении. Сокращение произошло впервые после локдауна 2020 года, вызванного пандемией COVID-19, отмечается в докладе. Тогда глобальный спрос на СПГ резко упал, и произошел массовый отказ от поставок.

Ранее стало известно, что в первой половине 2024 года Россия стала поставлять больше газа в Европу. По данным МЭА, страны Европы сократили импорт СПГ на 17 миллиардов кубометров (минус 19 процентов год к году), в то время как Россия увеличила поставки на 2 миллиарда (плюс 9 процентов). При этом более 85 процентов экспорта из России пришлось на Бельгию, Францию и Испанию.