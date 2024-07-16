МЭА: в первой половине 2024-го Россия увеличила экспорт СПГ в Европу на 9 %

В первой половине 2024 года Россия стала поставлять больше газа в Европу. Об этом со ссылкой на данные Международного энергетического агентства (МЭА) сообщает РИА Новости.

Страны Европы сократили импорт СПГ на 17 миллиардов кубометров (минус 19 процентов год к году), в то время как Россия увеличила поставки на 2 миллиарда (плюс девять процентов).

Сильнее всего снизили импорт Великобритания (минус 58 процентов), Испания (минус 23 процента) и Турция (минус 30 процентов). При этом более 85 процентов экспорта из России пришлось на Бельгию, Францию и Испанию. Основным фактором увеличения отгрузок аналитики МЭА называют работу площадки «Ямал СПГ».

По данным статистического управления Евросоюза (Eurostat), за первые три месяца 2024 года России удалось войти в тройку крупнейших поставщиков природного газа в регион. В январе-марте доля России в структуре европейского импорта достигла уровня 17,3 процента. Главным покупателем стала Норвегия, на которую пришлась почти половина (46,6 процента) от всех иностранных поставок.

В Институте энергетики и финансов (IEF) ранее заявили, что по итогам 2024 года суммарные объемы экспорта российского природного газа могут увеличиться на 15 процентов и достигнуть уровня в 158 миллиардов кубометров. В прошлом году российским экспортерам удалось поставить за границу в общей сложности 137 миллиардов кубометров газа, уточнили в IEF. Таким образом, в случае реализации прогноза к концу декабря 2024 года суммарный экспорт может увеличиться на 21 миллиард.