Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:24, 16 июля 2024Бывший СССР

Молдавия объявит Россию главной угрозой национальной безопасности

Newsmaker: правительство Молдавии объявит Россию главной угрозой для страны

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Правительство Молдавии намерено принять новую Национальную стратегию обороны и объявить Россию главной угрозой безопасности страны. С документом ознакомился портал Newsmaker.

«Установление [Москвой] военного сухопутного коридора до границ Молдавии представляло бы прямую угрозу конституционному порядку и государственности страны», — приводится в публикации выдержка из текста стратегии.

Согласно документу, опасность для Кишинева также представляют расположенные на территории непризнанной Приднестровской Молдавской республики российские миротворцы. В конце раздела Россия называется экзистенциальной угрозой для Молдавии.

Ранее молдавский президент Майя Санду приветствовала начало переговоров о членстве республики в ЕС и заявила, что в будущем Кишинев обязательно станет частью союза. Лидер республики также выразила благодарность за поддержку председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Российские военные впервые пленили бойцов батальона ВСУ «Шквал». Он состоит из бывших заключенных

      Минобороны Украины вернуло ВСУ переданные для утилизации боеприпасы

      Живший в США блогер рассказал о «финансовом обнулении» после возвращения в Россию

      Грибник случайно нашел в лесу заблудившуюся почти неделю назад 79-летнюю россиянку

      Женщина «ожила» в морге после двух часов в мешке для трупов

      Герасимову показали боевых роботов

      Россиянам раскрыли наиболее полезный вариант приготовления кофе

      Дети отправились в путешествие с отцом на лодке и были найдены бездыханными в воде

      Молдавия объявит Россию главной угрозой национальной безопасности

      Россиянкам раскрыли способы незаметно ходить без бюстгальтера в жару

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше