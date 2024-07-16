Мужчина пожаловался на жену-лентяйку и получил радикальный совет

Пожаловавшийся на жену-лентяйку мужчина получил радикальный совет от эксперта по отношениям Эбигейл Ван Бюрен. Ее слова о том, стоит ли продолжать отношения, приводит издание mLive.

Мужчина признался, что тяжело пережил развод с первой женой, а со второй не чувствует себя счастливым. «Жена спит до полудня, ничего не делает по дому, но она очень добрая», — сказал он. Мужчина же работает по 50 часов в неделю, обеспечивает семью, а также занимается домашними делами. Он отметил, что после 12 лет брака задумался о разводе и о том, чтобы жить самостоятельно. Он также предположил, что у него может быть посттравматическое стрессовое расстройство после прошлого развода.

Ван Бюрен заверила, что проблема автора письма не в расстройстве, а в низкой самооценке, из-за которой он так долго терпел подобное отношение жены. «Скажите этой "доброй" женщине, чтобы она пришла в себя и помогала вам. Дайте ей двухдневный срок. Если она не изменится, обратитесь к адвокату. После развода вы можете лишиться части нажитого в браке совместного имущества и денег. Но это того стоит. Если же она уйдет, побудьте несколько лет в одиночестве», — призвала специалистка.

Ранее Ван Бюрен дала неожиданный совет девушке, пожаловавшейся на увлечение партнера порнофильмами. Она рекомендовала обратиться к психологу, если у нее нет возможности самостоятельно принять пристрастия партнера.