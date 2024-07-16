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18:09, 16 июля 2024Россия

На Ростовской АЭС прокомментировали инцидент с отключением энергоблока

На Ростовской АЭС заверили, что безопасная работа станции не нарушилась

Фото: ArtemBegotsky / Wikipedia

Безопасная работа Ростовской атомной электростанции (АЭС) не нарушена после отключения энергоблока №1. Об этом сообщили в пресс-службе энергообъекта.

«Шестнадцатого июля в 15:21 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключен от сети действием автоматики из-за срабатывания защиты генератора. Система сработала в штатном режиме в соответствии с проектными алгоритмами», — говорится в сообщении.

По их данным, после установления и устранения причин, которые привели к срабатыванию защиты, энергоблок начнут готовить к включению в сеть. Условия безопасной эксплуатации нарушены не были, радиационный фон на АЭС и около нее не изменялся.

16 июля несколько миллионов человек на юге России лишились света из-за сбоя в работе генерирующего оборудования на атомной электростанции в Ростове-на-Дону. Электричество пропало у жителей Ростова-на-Дону, Таганрога, Краснодара, Элисты, Анапы, Армавира, Новороссийска, Севастополя, Крыма и некоторых других регионов.

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      Никита Абрамов
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