Названы два провоцирующих преждевременное старение продукта

«РГ»: полуфабрикаты и десерты провоцируют преждевременное старение

Врачи призвали россиян свести к минимуму количество десертов и полуфабрикатов в рационе, так как они провоцируют преждевременное старение. Об этом сообщает «Российская газета» («РГ»).

Провоцирующими преждевременное старение продуктами эксперты назвали трансжиры и насыщенные жиры. Они в большом количестве содержатся в жирном мясе, свином сале, магазинной выпечке, полуфабрикатах, фастфуде и кокосовом и пальмовом маслах. Трансжиры и насыщенные жиры оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему и желудочно-кишечный тракт, а также ухудшают состояние кожи и провоцируют появление ранних морщин, предупредили медики.

При этом врачи обратили внимание, что полезные ненасыщенные липиды, присутствующие в орехах, авокадо, жирной рыбе, обязательно должны быть в рационе, так как они необходимы для поддержания гормонального баланса и построения клеток организма. По данным издания, сбалансированный рацион должен включать около 30 процентов полезных жиров.

Рекомендовали эксперты для профилактики преждевременного старения регулярно употреблять в пищу бобовые, мясо птицы, белую рыбу. Эти продукты обеспечивают организм белком растительного и животного происхождения, который является строительным материалом для мышц, костей и внутренних органов человека.

Еще один совет специалистов — включить в рацион цельнозерновой хлеб, овес, неочищенный рис, творог, молоко, сыры и кефир. Эти продукты также способствуют сохранению молодости кожи и поддерживают здоровье.

Ранее диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс указала на доступные способы снизить риск рака. Она считает, что в этом помогут отказ от вредных привычек и активный образ жизни.