Диетолог указала на доступные способы снизить риск рака

Диетолог Эндрюс: без вреда допустимо съедать не более 500 граммов мяса в неделю

Отказ от вредных привычек и активный образ жизни являются действенными способами снизить риск рака, считает диетолог в сфере онкологических заболеваний Николь Эндрюс. Другие доступные методы попытаться избежать опасной болезни она назвала в ролике, опубликованном в TikTok, пишет New York Post.

Эндрюс указала, что для профилактики рака в первую очередь надо отказаться от курения. По ее словам, сигареты многократно увеличивают риск рака, а в сочетании с алкоголем опасность возрастает еще больше. Поэтому диетолог посоветовала исключить вместе с табаком любые спиртосодержащие напитки.

Далее Эндрюс рекомендовала отказаться от обработанных продуктов, таких как колбасы, сосиски и другие мясные деликатесы. Вареное или тушеное красное мясо, по словам диетолога, тоже увеличивает риск колоректального рака. Однако если им не злоупотреблять, то опасность будет минимальной. Эксперт считает, что без вреда для здоровья допустимо съедать не более 500 грамм красного мяса в неделю.

Далее Эндрюс призвала пересмотреть свой рацион так, чтобы его основу составляли растительные и цельнозерновые продукты. «Когда вы едите апельсин, орехи или кусок цельнозернового хлеба, вы снижаете риск рака. Вы защищаете свои клетки от любого типа свободных радикалов, помогаете им восстановиться и вернуться в нормальное состояние, а не стать раковыми клетками. Это удивительно», — отметила специалистка. Она добавила, что такой подход к питанию вдобавок избавляет от избыточной жировой ткани, которая тоже провоцирует развитие злокачественных новообразований.

Диетолог также рекомендовала включить в рацион молочные продукты. Она пояснила, что они помогают иммунной системе бороться с опухолями. Наконец, Эндрюс призвала людей старше 45 лет регулярно проходить обследования, чтобы в случае развития заболевания начать лечение как можно раньше.

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