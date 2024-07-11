Онколог перечислил неочевидные факторы риска одного вида рака

Онколог Елкин предупредил, что чаще рак желчного пузыря бывает у женщин

Рак желчного пузыря чаще всего развивающаяся на фоне запущенной желчнокаменной болезни или хронического холецистита, рассказал хирург-онколог, химиотерапевт, заведующий дневным стационаром клиники «Евроонко» Антон Елкин. В беседе с «Лентой.ру» доктор перечислил неочевидные факторы риска развития этого вида рака.

В первую очередь врач предупредил, что в зоне риска развития рака желчного пузыря находятся женщины старше 50 лет. По словам Елкина, ученые до сих пор не могут назвать причину такой предрасположенности, предполагая, что роль могут играть гормональные факторы.

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Главными провокаторами развития смертельно опасного заболевания эксперт назвал желчные камни. Крупные камни, травмируя стенки желчного пузыря, провоцируют повреждение и мутации клеток. При размере камней более трех сантиметров риск развития рака возрастает в десять раз, констатировал онколог.

Кроме того, по словам врача, заболевание может развиться из-за хронического воспаления, застоя желчи или заболеваний поджелудочной железы.

Не стоит недооценивать и роль питания. Избыток жирной, жареной, высококалорийной пищи вкупе с дефицитом клетчатки создают благоприятную среду для развития различных видов рака Антон Елкин хирург-онколог

Доктор призвал вести здоровый образ жизни — в частности, сбалансировано питаться (есть больше овощей, фруктов, зелени), отказаться от вредных привычек, регулярно заниматься спортом. «Своевременное лечение, в некоторых случаях — хирургическое удаление желчного пузыря, также поможет снизить риск развития рака. При этом следует иметь в виду, что такая операция связана с определенными рисками и сама по себе не гарантирует защиту от развития злокачественной опухоли в других отделах желчевыводящих путей», — подытожил эксперт.

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