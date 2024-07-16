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13:51, 16 июля 2024Мир

Немцев начали агитировать отправлять детей в военные лагеря

Tagessсhau: немецких школьников агитируют летом отправляться в военные лагеря

Фото: Maurizio Gambarini / Reuters

В Германии школьников агитируют летом отправляться в военные лагеря бундесвера. Репортаж с описанием возможности нового досуга для учащихся немецких школ опубликовал телеканал Tagessсhau.

«Германия должна заботиться о потомстве, чтобы иметь вооруженные силы, способные к обороне. Одним из способов сделать это являются лагеря бундесвера для школьников на время их каникул», — говорится в описании к видео.

В лагерях школьников знакомят с «повседневной жизнью в казарме», а также обучают тактическому ориентированию.

В ходе репортажа дети описывают свой опыт пребывания в одном из таких учреждений, расположенном в саксонском Деличе. Одна из подопечных лагеря, 17-летняя Грета заявила, что после школы планирует стать солдатом, и этот опыт помог ей утвердиться в правильности своего выбора.

Ранее сотрудники немецких школ пожаловались, что учащиеся из восточных федеральных земель Германии стали чаще рисовать свастику на стенах, партах и стульях в учебных заведениях. По их словам, использование детьми подобной символики и нацистских приветствий — «уже не маргинальное явление» в классных чатах.

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      Лина Пивоварова
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