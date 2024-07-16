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16:35, 16 июля 2024Моя страна

Новосибирский фотограф показал снимки остатков от взрыва сверхновой звезды

Новосибирский фотограф показал снимки «Ведьминой метлы»
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ben Vaughn / Unsplash

Новосибирский фотограф Алексей Поляков показал снимки «Ведьминой метлы», которая представляет собой остатки от взрыва сверхновой звезды. Соответствующий пост появился на его странице во «Вконтакте».

По словам мужчины, данные кадры ему удалось сделать прямо во дворе. Для этого он использовал телескоп. «В общем, можно снимать и туманности на разгоне светосилы и галактики с хорошим масштабом. И по планетам будет хорошо. На снимке "Ведьмина метла" — остаток от взрыва сверхновой», — рассказал фотограф.

Ранее сообщалось, что жители Дальнего Востока заметили в небе загадочный светящийся объект. Очевидцы обратили внимание на яркий хвост небесного тела и предположили, что это мог быть метеорит или комета.

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      Мария Винар
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