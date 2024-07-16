Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:25, 16 июля 2024Россия

Одна бригада врачей скорой в день осталась в российском городе

В Кушве Свердловской области из-за нехватки врачей осталась одна бригада скорой

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Кушва Свердловской области из-за нехватки врачей осталась одна бригада скорой на смену. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным портала, одна бригада обслуживает город днем, ночью ее сменяет другая — таким образом, за одну смену врачи не могут выехать одновременно к двум или более пациентам, и жителям Кушвы приходится часами ждать специалистов. В один из дней на весь город не осталось ни одной бригады скорой, так как обе повезли пациентов в медучреждения в другие города.

Ural Mash добавляет, что работники скорой уже объявляли забастовку и жаловались на плохие условия труда, из-за которых они были вынуждены брать больничные и увольняться. После протеста врачам подняли зарплату на несколько тысяч рублей.

В региональном Минздраве не комментировали ситуацию с врачами в городе.

Ранее, в мае, сообщалось, что в российском городе из скорой уволились все врачи.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Леонов
      Обсудить
      Последние новости

      «Нет для них права на жизнь». Медведев призвал казнить бойцов «Азова», застреливших российского военнопленного

      Показаны последствия мощного пожара на российском заводе после атаки дрона

      Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

      Вопрос о продлении ареста замглавы Генштаба Шамарина рассмотрят 18 июля

      В Кремле оценили посредничество Трампа в конфликте на Украине

      Песков назвал сроки следующей прямой линии с Путиным

      В Кремле заявили о желании Путина проехать за рулем по трассе М-11

      Песков прокомментировал заявления Зеленского об участии России во втором саммите мира

      Роналду оказался худшим игроком Евро-2024 по одному показателю

      СКР взялся расследовать обстоятельства расстрела российского военного бойцами «Азова»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше