Одна бригада врачей скорой в день осталась в российском городе

В Кушве Свердловской области из-за нехватки врачей осталась одна бригада скорой

В городе Кушва Свердловской области из-за нехватки врачей осталась одна бригада скорой на смену. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

По данным портала, одна бригада обслуживает город днем, ночью ее сменяет другая — таким образом, за одну смену врачи не могут выехать одновременно к двум или более пациентам, и жителям Кушвы приходится часами ждать специалистов. В один из дней на весь город не осталось ни одной бригады скорой, так как обе повезли пациентов в медучреждения в другие города.

Ural Mash добавляет, что работники скорой уже объявляли забастовку и жаловались на плохие условия труда, из-за которых они были вынуждены брать больничные и увольняться. После протеста врачам подняли зарплату на несколько тысяч рублей.

В региональном Минздраве не комментировали ситуацию с врачами в городе.

Ранее, в мае, сообщалось, что в российском городе из скорой уволились все врачи.