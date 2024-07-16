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10:51, 16 июля 2024Бывший СССР

Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

Адвокат Иосипов: военный ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Пытавшийся дезертировать летом 2022 года бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, будучи судимым на Украине, не сможет внести залог в 9 миллионов гривен (более 19 миллионов рублей). Об этом сообщает его адвокат Андрей Иосипов, передает РИА Новости.

Апелляционный суд Кропивницкого согласился отпустить Червинского под залог, который нужно внести до 4 августа. При этом осужденный не должен будет покидать город и общаться со свидетелями и потерпевшими.

Адвокат сообщил, что Червинский пока не готов внести такой залог, назвав определение его суммы важным шагом.

В 2023 году издание The Washington Post заявило, что Червинский координировал диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам источников СМИ, он работал на людей, которые подчинялись бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.

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      Илья Таксюр
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