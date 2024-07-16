Офицер ВСУ Червинский не сможет внести залог для освобождения

Пытавшийся дезертировать летом 2022 года бывший командир одной из частей Сил спецопераций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Роман Червинский, будучи судимым на Украине, не сможет внести залог в 9 миллионов гривен (более 19 миллионов рублей). Об этом сообщает его адвокат Андрей Иосипов, передает РИА Новости.
Апелляционный суд Кропивницкого согласился отпустить Червинского под залог, который нужно внести до 4 августа. При этом осужденный не должен будет покидать город и общаться со свидетелями и потерпевшими.
Адвокат сообщил, что Червинский пока не готов внести такой залог, назвав определение его суммы важным шагом.
В 2023 году издание The Washington Post заявило, что Червинский координировал диверсии на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2». По словам источников СМИ, он работал на людей, которые подчинялись бывшему главкому ВСУ Валерию Залужному.