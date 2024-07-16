Патриарх Кирилл исключил канонизацию Ивана Грозного

Патриарх Кирилл: Ивана Грозного нельзя канонизировать из-за убийства митрополита

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл исключил канонизацию царя Ивана Грозного. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Иван Грозный совершил страшное преступление. «Ни в чем не повинный святитель [митрополит Филипп], радевший о благе Руси, о благе святого православия, смиренный, благочестивый, прекрасно проповедавший Слово Божие, пал от руки безумного царя (...) Он [Иван Грозный] совершил страшное преступление», — сказал он.

Патриарх отметил, что в стороне остается вопрос о причинах безумия царя. Он предположил, что на Ивана Грозного могла повлиять болезнь или его «обуяла злая сила».

В заключение патриарх попросил считать тему канонизации царя Ивана Грозного закрытой.

Ранее сообщалось, что патриарх Кирилл при помощи ходатайства добился свободы для осужденного на Украине митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана, ранее осужденного на пять лет.